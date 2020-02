Coronavirus : un enseignant français témoigne de la situation à Pékin

La Chine continue de s'atteler à répondre aux risques d'épidémie du coronavirus dans tout le pays. Plusieurs villes ont été forcées de prendre des mesures drastiques. A Pékin, le professeur français Louis Huguet décrit pourtant une ville qui tente de continuer à vivre un quotidien normal. "On peut encore sortir dans la ville, aller voir des amis, j'y étais hier soir. Mais on est invité à ne pas sortir de chez nous et il n'y a pas grand chose à faire dans Pékin vu que la plupart des magasins et musées sont fermés", raconte-t-il.

Un retour en France pas à l'ordre du jour

Comme de nombreux ressortissants français présents en Chine, Louis Huguet a discuté avec ses compatriotes d'un potentiel rapatriement. Si ses supérieurs hiérarchiques sont ouverts à la discussion, ce professeur de mathématiques ne compte pas quitter le pays pour le moment. "On commence à y réfléchir. Ici, à Pékin, on n'est pas les plus inquiétés pour l'instant donc la question se pose de loin", tempère-t-il. "Moi je me sens en sécurité pour l'instant."