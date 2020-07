Coronavirus : un conseil de défense pour durcir les règles ?

Les foyers de contamination se multiplient en France. Mais, pour l'instant, le gouvernement n'est pas inquiet. Sur France 2, mercredi 22 juillet, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a répété que la France faisait partie des pays où le virus circule peu. Mais la vigilance est de mise, car si, pour l'instant, tous les clusters sont sous contrôle, la situation peut rapidement évoluer, analyse Béatrice Gelot, journaliste du service politique de France Télévisions, sur le plateau du journal de 23 heures de franceinfo mercredi.

Test obligatoire dans les aéroports ?

Vendredi, lors du conseil de défense organisé à l'Élysée, de nouvelles mesures seront étudiées et toutes les options seront sur la table a assuré Olivier Véran. Tout, sauf refuser l'accès au pays aux Français résidant à l'étranger. Pour l'instant, on demande à ces derniers de présenter un test PCR négatif datant d'au maximum de 72 heures avant le départ. Si ce n'est pas possible, ils peuvent le faire soit à l'aéroport, soit dans les 48 heures. Ce test pourrait-il être rendu obligatoire dans les aéroports ? "On peut tout imaginer pour bien protéger les Français", a répondu le ministre de la Santé sur France 2.