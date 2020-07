Coronavirus : les alertes se multiplient

Jusqu'ici, l’île d'Ouessant (Finistère) était épargnée par le coronavirus. Mais, en fin de semaine dernière, trois habitants ont été testés positifs et sont désormais isolés. En pleine période estivale, les résidents se font dépister. À Niort (Deux-Sèvres), six jeunes femmes revenues d'un voyage en Espagne ont également été testées positives. Pour les habitants, il y a du relâchement. En France, 114 foyers épidémiques ont été recensés, mercredi 22 juillet.

Les gestes barrière oubliés ?

À Arcachon (Gironde), 31 nouveaux cas ont été recensés. Ils sont tous issus d'une fête privée. En pleines vacances, les campings sont bondés et les touristes viennent se faire dépister pour prévenir toute contamination. Tous craignent une reprise de l'épidémie et veulent se protéger. L'Agence régionale de santé, quant à elle, recommande une stricte application des gestes barrière. "Si on veut éviter le confinement, sélectif ou pas, on doit retrouver les vertus des gestes barrières individuels", assure Michel Laforcade, directeur ARS Nouvelle-Aquitaine.