Coronavirus : un confinement total pour lutter contre l'épidémie ?

Après avoir déposé un référé en liberté qui est en quelque sorte une réclamation de confinement total pour la population, le docteur Emmanuel Loeb explique, samedi 21 mars : "On aimerait que les consignes soient mieux appliquées. Quand on voit que les marchés restent ouverts, que certaines et certains continuent de faire un jogging assez éloigné, cela participe à la majoration et l'augmentation du nombre de contacts et au vu de la situation actuelle il faut tout faire pour limiter l'augmentation de la pandémie de façon aigüe."

Des mesures à renforcer

Il explique ensuite la base de son courroux et ses principales demandes pour faire face : "On réclame et on aimerait la fermeture des marchés, la limitation des sorties au strict minimum que ce soit pour les courses alimentaires et bien évidemment les raisons de santé. Que ce soit pour aller en pharmacie ou pour consulter un professionnel de santé. Il faudrait peut-être aussi organiser le moment pour aller faire les courses, pour éviter d'avoir tout le monde en même temps dans un grand magasin."