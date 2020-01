Coronavirus : un cas suspect à Bordeaux

Le doute s'installe. Vendredi 24 janvier, SOS Médecins a communiqué sur les réseaux sociaux qu'un cas suspect s'était présenté au CHU de Bordeaux, en Gironde. Il s'agit d'un homme présentant une toux et de la fière. "Il a déclaré venir des Pays-Bas, mais être originaire de Chine. Alors le docteur lui a demandé s'il était en contact avec des ressortissants de la province chinoise de Wuhan, il a répondu positivement", rapporte le journaliste David Basier en direct depuis Bordeaux.

Des prélèvements en cours d'analyse

L'alerte sanitaire a été déclenchée et le patient séjourne actuellement dans une chambre à basse pression réservée aux malades extrêmement contagieux. "Il subit des soins adaptés, des soins symptomatiques et des prélèvements ont été effectués. Ils sont actuellement en cours d'analyse et ont été envoyés à Lyon (Rhône)", conclut David Basier.

Vendredi 24 janvier, à 20h20, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a confirmé que deux cas de coronavirus avaient été détectés en France.

