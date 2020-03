Coronavirus : un burger en forme de virus pour vaincre la peur

Au Vietnam, un propriétaire de fast-food a décidé de lancer un nouveau produit : le Coronaburger. "Ça a commencé comme une blague. On s'est dit que si l'on pouvait manger quelque chose en forme de coronavirus on en aurait moins peur", explique le gérant du restaurant, Hoang Tung. Ce hamburger en forme de virus a pour but de redonner le sourire aux clients dans cette période angoissante de pandémie mondiale.

"En mangeant ce burger, c'est comme si on avait vaincu ce virus"

"C'est une idée intéressante car cela rend les choses un peu plus légères en ce moment. Je pense que c'est le seul endroit où on peut manger un coronaburger et c'est délicieux, vraiment bon !", s'enthousiasme un client. "Le coronavirus est un virus très dangereux et en mangeant ce burger sous cette forme, c'est comme si on avait déjà vaincu ce virus", complète un autre. Au Vietnam, 1 596 cas de contamination au Covid-19 ont été dépistés depuis le début de l'épidémie.