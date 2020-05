Coronavirus : un artiste crée des masques pour les insectes

Une sauterelle équipée de son propre masque : l'objet a été confectionné par Anatoly Konenko, un artiste russe connu pour ses œuvres miniatures. "En ces temps difficiles, nous devons comprendre qu'il ne faut pas sauver que les êtres humains. Il y a aussi les animaux ou les insectes", explique l'artiste.

Il veut fabriquer des masques encore plus petits

Il fabrique des masques pour les sauterelles ou les guêpes, mais pas seulement. Le plus grand qu'il a fabriqué est destiné à un crabe. Les élastiques peuvent même être rallongés ou raccourcis, pour qu'ils soient plus confortables. Anatoly Konenko a l'intention de fabriquer des masques encore plus petits, pour les moustiques. Même si, soyez rassurés, ces derniers ne transmettent pas le Covid-19...

