Coronavirus : triste record de décès en Italie

Ces derniers jours, les autorités sanitaires italiennes commençaient à annoncer des nouvelles optimistes, mais vendredi 27 mars c'est tout le contraire. Ces dernières 24 heures, au moins 969 personnes sont décédées à cause du Covid-19. "Plus de 9 000 décès depuis le début de l'épidémie et encore ces décès ne concernent que les personnes hospitalisées puisque ce qui est des décès constatés dans les domiciles ou dans les maisons de retraite il n'y a plus personne pour les expertiser", explique le correspondant Alban Mikoczy depuis Rome.

"L'Italie est profondément touché"

"Les médecins tentent néanmoins de se rassurer en se disant que l'Italie n'est plus très loin du pic de l'épidémie. Ce qui leur fait dire ça, c'est que le nombre de malades n'augmente plus que de 8 à 9 % par jour contre 25 % la semaine dernière. Autant dire que petit à petit, il y a moins d'entrées dans les hôpitaux. Mais l'Italie est profondément touché", poursuit le journaliste.

