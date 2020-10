Coronavirus : Strasbourg annule son traditionnel marché de Noël

La déception se conjugue avec l’incompréhension, jeudi 22 octobre, à Strasbourg (Bas-Rhin), après l’annonce par la municipalité de l’annulation du traditionnel marché de Noël. Cette année, il n'y aura pas de chalets, pas d’exposants. La crise sanitaire a finalement eu raison de la tradition. “C’est dommage, parce que c’est tout ce qui fait le charme de la ville, aussi”, explique une jeune femme. “Malheureusement, c’est comme ça. Il faut faire avec”, commente une Strasbourgeoise, déçue.

“Les gens sont agglutinés”

Jusqu’au bout pourtant, exposants, hôteliers et restaurateurs ont voulu croire que ce marché de Noël aurait bien lieu. “On dit généralement que c’est entre 30 et 35% du chiffre d’affaires annuel. Là, dans l’hyper-centre ça va être catastrophique”, prévoit un restaurateur. Un coup dur de plus, mais une annulation qui ne surprend pas vraiment les clients. “C’est vrai que ça va manquer, mais je comprends tout à fait la décision. Parce que quand on connaît le marché de Noël, on voit à quel point les gens sont agglutinés”, rappelle une habituée.

