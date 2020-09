Coronavirus : sept nouveaux départements passent en "zone de circulation active"

Il s'agit de la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Côte-d’Or, le Nord, le Bas-Rhin, la Seine-Maritime et La Réunion.

L'épidémie de coronavirus s'étend sur le territoire. Un décret paru dimanche 6 septembre au Journal officiel classe sept nouveaux départements en "zone de circulation active du virus". Il s'agit de la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Côte-d’Or, le Nord, le Bas-Rhin, la Seine-Maritime et La Réunion. Il y a maintenant 28 départements, dont 4 en outre-mer, classés dans cette zone selon ce décret qui entre en vigueur "immédiatement". Paris et les Bouches-du-Rhône avaient été les premiers classés "rouges", dès le 14 août. A la fin du mois d'août, le 27, le Premier ministre Jean Castex avait ajouté 19 départements à cette liste, et même 21 si sont pris en compte les microterritoires d'outre mer Saint-Martin et Saint-Barthélemy).

Lorsqu'un département passe en zone rouge (aussi appelée "zone de circulation active du virus"), cela signifie que son taux d'incidence dépasse 50 nouveaux cas de Covid-19 pour 100 000 habitants en une semaine. Cet indicateur est calculé à partir des résultats des tests PCR. Le passage d'un département en zone rouge donne au préfet des "pouvoirs renforcés". Cela lui permet de prendre des mesures complémentaires appropriées sur son territoire pour lutter contre le Covid-19, en fonction des "données épidémiologiques locales".