Coronavirus : retour sur une année, marquée par le virus, qui a changé nos vies

Cela a commencé par des images hallucinantes : des soignants, protégés des pieds à la tête, ont été mobilisés pour lutter contre une maladie qu'ils ne saisissaient pas entièrement. Le coronavirus vient de s'installer dans nos vies. Face à cet ennemi invisible, les Français sont désormais obligés de casser leurs habitudes en adoptant de nombreux gestes barrières. Il n'est plus possible de vivre comme avant. Le nombre de victimes s'emballe. Le personnel est épuisé, proche de la rupture.



"Nous sommes en guerre"



"En rentrant chez nous à la maison, on est toujours dans ces images-là de ce qu'on a fait au travail, est-ce qu'on a bien fait, est-ce qu'on a fait assez ? On n'arrive plus à manger, on n'arrive plus à dormir, on pleure dans notre voiture", confie Camille Vilbois, cadre de santé au GHR de Mulhouse Sud Alsace (Haut-Rhin). Le 16 mars, Emmanuel Macron déclare : "Nous sommes en guerre", avant d'annoncer le premier confinement. Sidéré, le pays développe un élan de solidarité. Un rituel s'installe également : tous les soirs, à 20 heures, les Français remercient les soignants en les applaudissant. Au bout de 55 jours, un déconfinement progressif est instauré. Fin octobre, un second confinement est imposé à la suite de la hausse des contaminations. Enfin, les tests se sont généralisés, avant l'arrivée imminente du vaccin.





