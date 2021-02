Coronavirus : retour progressif des étudiants dans les universités

Les étudiants sont de retour dans les amphithéâtres. Et ils ne cachent pas leur bonheur. Des étudiants en licence d’histoire à Strasbourg (Bas-Rhin) ne s’étaient pas revus depuis quatre mois. “Ça fait longtemps et ça fait plaisir d’être en présentiel juste pour être en compagnie des professeurs”, confie Laura Brendel. “C’est un vrai soulagement de revenir sur place et d’être de nouveau parmi les étudiants, amis et collègues”, témoigne Léa Keith.

Compliqué à organiser

Un vrai casse-tête en revanche dans l’organisation. Les règles sont claires : pas plus d’un étudiant sur cinq dans l’université. S’organiser, mais aussi s’adapter. Certains professeurs expérimentent des cours hybrides : moitié en présentiel, moitié à distance. D’ici la fin de la semaine, les facultés atteindront les 20% d’étudiants sur leurs bancs.

