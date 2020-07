Coronavirus : Quiberon durcit le ton

Une très longue file d'attente devant un centre de dépistage à Quiberon (Morbihan). Plusieurs centaines de personnes sont présentes. Toutes ne pourront pas se faire tester. Face à l'augmentation de cas de Covid-19, la population s'inquiète. "On ne se sait pas qui c'est. On ne sait pas si on a côtoyé les endroits, on ne sait pas si on l'a vu, si on l'a croisé, on se fait tester pour notre famille", explique une adolescente.

Port du masque obligatoire sur les axes très fréquentés

Au total, près de 300 personnes ont été testées lundi 27 juillet. Les autorités incitent la population à se faire tester massivement et sans délai après la découverte de 50 cas positifs ces derniers jours. Depuis jeudi, le port du masque est obligatoire sur les marchés et sur les axes très fréquentés de la ville. A l'origine des contaminations, des soirées auxquelles de nombreux jeunes saisonniers et des touristes ont participé. La mairie a interdit la fréquentation des plages de 21 heures à 7 heures.

Le JT

Les autres sujets du JT