Morbihan : un cluster inquiétant de coronavirus à Quiberon

Une très longue file d’attente devant un centre de dépistage à Quiberon (Morbihan). Plusieurs centaines de personnes présentes, et toutes ne pourront pas se faire tester. Face à l’augmentation du nombre de cas de coronavirus, la population s’inquiète. Au total, 300 personnes ont été testées lundi 27 juillet. Les autorités invitent la population à se faire dépister massivement et sans délai. Déjà plus de 50 cas ont été recensés.

Le port du masque obligatoire

"On a déterminé un cluster sur la ville de Quiberon, donc il est important de s’y intéresser, de tracer, d’isoler. L’enjeu, c’est que les personnes qui ont été dépistées positives et celles à risque élevé s’isolent pour freiner la propagation du virus dans le département, sur la ville de Quiberon, mais aussi hors du Morbihan", explique Claire Muzellec, directrice de la délégation départementale de l’ARS Morbihan. Depuis jeudi 23 juillet, le port du masque est obligatoire sur les marchés et sur les axes très fréquentés de la ville.