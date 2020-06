Coronavirus : que valent les labels anti-Covid des commerces ?

Pour rassurer les touristes, les professionnels mettent en place des labels sanitaires. Des hôtels, des restaurants et des commerces s'appuient sur ces certifications qui garantiraient des normes anti-Covid. C'est ainsi le cas d'un hôtel du Jura, qui reçoit la visite pour vérification de la référante Covid de l'Office du tourisme. Les télécommandes et téléphones sont sous film plastique, le linge de lit est quant à lui désinfecté régulièrement.

60 millions de consommateurs sceptique

Dans le restaurant d'une ville voisine, les tables sont espacées d'un mètre mais le gérant a pris le parti d'ajouter des séparations transparentes en plus. Mais attention, si les labels fleurissent il n'y a cependant pas de certification officielle. Du côté de 60 millions de consommateurs, on reste sceptique quant à la valeur ajoutée des labels, d'autant que la mise aux "normes" coûte au moins quelques centaines d'euros. Voire plus.