Coronavirus : plusieurs médecins lancent un appel à prescrire à tous les malades de l’hydroxychloroquine

Un appel lancé dans les colonnes du Parisien. Une dizaine de personnalités du milieu médical réclame de toute urgence un accès plus large à l’hydroxychloroquine, réservée jusque-là aux cas les plus graves de Covid-19. Ils demandent que chaque médecin hospitalier puisse en prescrire à tous les malades atteints de formes symptomatiques.

"Le doute doit bénéficier aux patients"

Parmi les signataires, François Bricaire, ancien chef du service des maladies infectieuses à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière. "Quand on n’a rien et que les gens sont en difficulté, on peut prendre quelque chose dont le doute doit bénéficier aux patients. Donc ça veut dire qu’on est favorables à ce que la chloroquine puisse être distribuée dans des pharmacies hospitalières", explique-t-il. Prescrire de l’hydroxychloroquine dès les premiers symptômes, c’est ce que préconise le docteur Raoult à Marseille (Bouches-du-Rhône).