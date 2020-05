Coronavirus : plus de 81 000 euros récoltés lors de la vente aux enchères du tennis français au profit de l'AP-HP

Des heures de cours avec les meilleurs joueurs de tennis français étaient notamment proposées lors de cette vente caritative "Tennis Solidaire" au bénéfice des hôpitaux parisiens et franciliens.

Un beau succès pour la vente aux enchères "Tennis Solidaire", lancée par l'Union nationale des joueurs professionnels de tennis (UNJPT) et l'Union du tennis féminin (UTF) et soutenue par la Fédération française de tennis. Des heures de cours avec les meilleurs joueuses et joueurs français ou d'anciens championnes et champions avaient notamment été mis aux enchères avec l'hôtel des ventes Drouot au profit des hôpitaux parisiens et franciliens de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) mobilisés contre le coronavirus. Cette vente aux enchères caritative s'est terminée dimanche soir. Elle a permis de récolter 81 040 euros grâce à une centaine de participants.

Des enchères qui sont montées jusqu'à 4 300 euros par exemple pour une heure avec Richard Gasquet, rapporte France Bleu Hérault. Le donateur aura donc l'occasion de jouer pendant une heure avec lui, sur un court de Roland-Garros ou au centre national d'entraînement. Un ticket valable 18 mois.

L'enchère la plus élevée est celle pour un cours avec l'ancien joueur Henri Leconte, avec un montant de 6 200 euros. D'autres heures ont été vendues avec Mickaël Llodra pour 2 500 euros, Arnaud Clément pour un peu plus de 2 000 euros mais aussi pour le duo Amélie Mauresmo et Pauline Parmentier pour 4 500 euros. En plus des cours, des tenues, raquettes, survêtements ou accessoires étaient aussi proposés.