Coronavirus : Paris et Marseille sous la menace de restrictions

Bars, restaurants ou salles de spectacle sous la menace d'un reconfinement dans deux départements. Dès vendredi 14 août, Paris et les Bouches-du-Rhône passent en rouge, en zone de circulation active du virus. L'hypothèse de ces restrictions a été évoquée par le ministre de la Santé.



Un taux d'incidence préoccupant

Dès vendredi, les préfets de Paris et des Bouches-du-Rhône auront la possibilité d'appliquer de nouvelles mesures comme la limitation des déplacements, la fermeture de certains commerces comme les bars et les restaurants, le port du masque obligatoire ou encore la protection des personnes âgées ou handicapées. Des règles strictes qui divisent les Parisiens. Le taux d'incidence à Paris et Marseille, c'est-à-dire le nombre de personnes contaminées par habitant, est parmi les plus mauvais de France.