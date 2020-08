A vélo, en trottinette ou en décapotable... Qui est concerné par le port du masque obligatoire à Paris ?

Toutes les personnes circulant dans les secteurs les plus fréquentés de la capitale se doivent d'être masquées, quel que soit leur moyen de locomotion.

Après des centaines de communes de France, dont Lille, Nice, Toulouse ou Marseille, c'est au tour de la capitale, lundi 10 août, de rendre obligatoire le port du masque dans certaines de ses rues les plus fréquentées. Une carte détaillée des lieux concernés a été publiée par la préfecture. La Butte Montmartre, Bercy Village, la totalité des quais de Seine y figurent, ainsi que les marchés publics, les brocantes et les vide-greniers. En raison de la crise du Covid-19, "les zones d'affluence de la capitale où le respect de la distanciation est rendu difficile par la forte fréquentation" sont concernés, précise la ville de Paris. Et ce, pour une durée d'un mois renouvelable. D'autres secteurs pourraient être ajoutés à cette liste dans les semaines à venir.

Mais en pratique, certains cas particuliers se posent. Vous avez ainsi été nombreux à nous demander, via le live de franceinfo, si les cyclistes étaient concernés par cette obligation dans les zones citées. Contactée par franceinfo, la préfecture de police de Paris est claire sur le sujet : dans les secteurs concernés qui sont délimité par des affiches, "toutes les personnes qui circulent doivent porter un masque".

Et ce, même dans le cadre d'une pratique sportive. "A priori, sur le plan médical, il n'y a aucun risque de porter le masque pendant un effort, en dehors de la gêne que l'on peut ressentir parce qu'on a l'impression de moins bien respirer", explique à francetv sport Victoria Tchaikovski, médecin du sport à la clinique Drouot à Paris. Pourtant, l'Organisation mondiale de la santé déconseillait en juin le port du masque pendant une activité physique. "La transpiration peut entraîner une humidification plus rapide du masque, rendant la respiration plus difficile et favorisant la croissance des micro-organismes", affirme-t-elle sur son site internet.

Tous les moyens de locomotion concernés

L'obligation du port du masque dans la capitale vaut donc pour les cyclistes, les personnes à trottinette, en skateboard ou en roller, très nombreux sur les voies sur berges notamment. Les automobilistes ne sont pas concernés si l'habitacle de leur véhicule est fermé. Mais s'ils sont à bord de voitures décapotables, ils se doivent de porter le masque, précise la préfecture. De même que "les parachutistes", s'ils venaient à atterrir dans la capitale, assure la préfecture sur le ton de la boutade.

Quel que soit le moyen de transport, il faudra ainsi s'arrêter lors de l'entrée dans les zones concernée par l'obligation, mettre un masque, puis il sera possible de l'enlever une fois le secteur dépassé. En cas de non-respect de cette obligation, une amende de 135 euros est prévue. Les seules personnes exemptes du port du masque sont celles en situation de handicap, à condition d'être munies d'un certificat médical. Et les enfants de moins de 11 ans.