Coronavirus : ouvrir le statut de pupille de la Nation aux enfants de soignants victimes de l’épidémie ?

Depuis quelques jours, Axelle et Baptiste doivent jouer au milieu des cartons. Avec la mort de leur père, emporté par le Covid-19, leur vie a soudainement basculé. "On part parce que le loyer est trop élevé pour ma maman", explique le jeune garçon. Olivier Dugand avait 57 ans, il était infirmier libéral et pompier volontaire. À la douleur de la disparition, s’ajoutent les difficultés financières. Sa conjointe, Laure Beaunal, aide-soignante, gagne 1 800 euros par mois. Insuffisant, dit-elle, pour payer son loyer parisien.

Des avantages fiscaux et des aides financières

Le statut de pupille de la Nation donne droit à une subvention scolaire jusqu’aux 21 de l’enfant, l’aide aux frais médicaux, mais aussi des avantages fiscaux. L’ouverture de ce statut aux enfants de soignants décédés de Covid-19, c’est l’initiative d’un député LREM de l’Indre. "Cette idée, elle vient de mon département de la 1ère circonscription puisque j’ai une aide-soignante qui est décédée et qui a laissé quatre enfants derrière elle. Elle était veuve, donc ses enfants n’ont plus personne", explique François Jolivet.

