Coronavirus : où en est le vaccin russe, Spoutnik V ?

La revue scientifique The Lancet a publié une étude sur le vaccin russe, Spoutnik V. "Les résultats sont encourageants, les tests n'ont pas engendré d'effets indésirables graves et il y a eu une réponse immunitaire après ce vaccin. Mais, pour autant, ces résultats ne prouvent pas que le vaccin protège efficacement contre le coronavirus. En Russie, des tests ont été réalisés entre le mois de juin et d'août sur 76 adultes volontaires, tous en bonne santé", détaille Jean Chamoulaud, journaliste de France Télévisions, sur le plateau du journal de 23 heures de franceinfo, vendredi 4 septembre.

Début de la phase 3

"Le 11 août dernier, les Russes avaient déjà annoncé avoir des résultats positifs et vouloir commercialiser leur vaccin sans attendre la phase 3. Mais la phase 3 aura bien lieu, sur 40 000 patients d'âges différents", poursuit le journaliste. Depuis plusieurs mois, les super-puissances se sont lancés dans une course contre la montre pour trouver un vaccin, et on assiste notamment à un duel entre les Etats-Unis, avec le biotech Moderna, et la Russie.

