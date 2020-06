Coronavirus : où en est la circulation du virus dans le monde ?

La Chine se barricade à nouveau. Les aéroports viennent d’annuler 70% des vols au départ et à l’arrivée de la capitale chinoise. Dans le pays, la crainte d’une deuxième vague épidémique monte un peu plus chaque jour. À Pékin, 31 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés dans les dernières 24 heures. Plusieurs dizaines de quartiers de la capitale ont été confinés et des milliers d’habitants ont été testés au pied de leurs immeubles pour tenter d’endiguer cette reprise de l’épidémie.



Aux États-Unis, les autorités recensent désormais plus de morts du coronavirus que lors de la Première Guerre mondiale. Au total, l’épidémie a fait 116 850 victimes, dont 740 décès dans les dernières 24 heures. Au Brésil, le nombre de contaminations bat tous les records, avec 31 918 nouveaux cas en une seule journée, avec un bilan extrêmement lourd : 1 282 décès au cours des dernières 24 heures.



Une percée scientifique

Le bilan du Covid-19 est très important à l’international, mais il y a un espoir au Royaume-Uni. L’essai clinique Recovery a découvert que la Dexamethasone, un médicament de la famille des stéroïdes, réduisait d’un tiers la mortalité chez les patients les plus atteints. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a salué une percée scientifique, pour ce qui pourrait être un premier traitement contre la maladie.

