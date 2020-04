Coronavirus : New York s'enfonce dans la crise

New York aux Etats-Unis. Une scène inimaginable... Des pelletés de terre noire sur des cercueils entassés dans une tranchée sur une île cimetière au large du Bronx. Des hommes en combinaisons blanches sont des employés municipaux mobilisés pour l'épidémie. 25 cercueils par jour sont déposés ici, là où on en comptait 25 par semaine avant le début de la crise du Covid-19.

Les morgues débordées

Au cœur de New York (Etats-Unis), les morgues improvisées débordent. Les pompes funèbres doivent transporter les corps des victimes dans des camions non réfrigérés d'un endroit à l'autre. "Nous les pompes funèbres, on est obligé de fouiller parmi les corps, on se retrouve à marcher sur des êtres bien-aimés, à les tirer en enjambant d’autres corps", raconte un employé. Les autorités de la ville ont promis qu'aucun corps réclamé par une famille ne serait enterré même provisoirement.

