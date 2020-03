Coronavirus : Michel Barnier, négociateur de l'Union européenne pour le Brexit, testé positif

"Je me trouve aussi bien que possible, confiné strictement à mon domicile", a expliqué le Français sur Twitter.

"Je vais bien, le moral est bon". Le négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit, Michel Barnier, 69 ans, a annoncé avoir été "testé positif" au coronavirus mais s'est montré rassurant sur son état de santé, dans une vidéo postée jeudi 19 mars sur Twitter.

>> Confinement, pandémie... Les dernières informations sur le Covid-19 sont à retrouver dans le direct de franceinfo.fr

"J'ai été testé hier positif au Covid-19. Je me trouve aussi bien que possible, confiné strictement à mon domicile", explique le Français. Il fait part de sa "solidarité" envers "toutes les familles qui sont très nombreuses touchées par cette maladie" et de son "respect à l'égard de tous les personnels soignants, qui font un travail formidable".

Je tiens à vous informer que j'ai été testé positif #COVID19. Je vais bien, le moral est bon. Je suis naturellement toutes les instructions, tout comme mon équipe.

Mon message à tous ceux qui sont touchés ou actuellement isolés: nous nous en sortirons ensemble !. #chacunpourtous pic.twitter.com/NxMCjfseSb — Michel Barnier (@MichelBarnier) March 19, 2020

"Chaque citoyen, chacun d'entre nous à un rôle à jouer pour tous, pour gagner cette bataille collective, cette guerre contre le virus", a-t-il dit, appelant à plus de "solidarité", d'"unité" et de "bienveillance". "Avec tout cela, je pense que l'on pourra sortir de cette crise plus forts qu'avant", conclut-il.

Les négociations perturbées par la pandémie

Le prochain cycle de négociations entre Bruxelles et Londres sur la relation post-Brexit devait se tenir en face à face à partir de mercredi dans la capitale britannique. Mais il avait été annulé la semaine passée en raison de la pandémie de coronavirus.

Le Royaume-Uni, qui a quitté l'Union le 31 janvier, espère conclure un accord avec l'UE d'ici au 31 décembre, lorsque la transition post-Brexit prendra fin et que les règles commerciales européennes ne seront plus appliquées par Londres.

Les Britanniques ont jusqu'à présent toujours refusé d'envisager une prolongation de cette période de transition. Ils ont fait de juin une date-butoir pour faire le point sur les négociations et sur les chances d'un accord. L'UE a de son côté rendu public cette semaine un texte de 441 pages de ce qu'elle imagine pouvoir être le nouvel accord commercial avec le Royaume-Uni.