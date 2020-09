Coronavirus : Marseille prépare son plan d’action

Le préfet et les élus locaux ont discuté durant tout le week-end. Si Noémie Dahan, en direct de Marseille (Bouches-du-Rhône) lundi 14 septembre, assure que "rien n’a filtré", quelques dossiers sont d’ores et déjà sur la table. Parmi eux, la possible réduction du nombre de personnes participant à des célébrations "comme les mariages ou les obsèques", la fermeture des parcs, jardins et plages à 20 heures ou encore le renforcement des effectifs policiers.

Pas de répression

"Surtout ne pas toucher ni aux bars ni aux restaurants" déjà soumis à une fermeture à minuit et demi, rapporte la journaliste de France Télévisions. La maire de Marseille, Michèle Rubirola espère que seront déployées des mesures "d’accompagnement" et non pas de "répression". Le préfet dévoilera les mesures prises par Marseille et les Bouches-du-Rhône, validées par le Premier ministre, lundi à 17 heures.

