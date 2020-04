Coronavirus : Macron salue le travail du secteur de l’alimentation dans le Finistère

Emmanuel Macron poursuit son tour de France à raison d’un déplacement par semaine pour venir soutenir et encourager ceux qui sont en première ou en seconde ligne face au Covid-19. C’est la filière alimentation, aussi bien la distribution que la production, qui est mise à l’honneur mercredi 22 avril. Cet après-midi, le président visite à Saint-Pol-de-Léon (Finistère) une exploitation qui produit des tomates et qui a recours à l’embauche de salariés en chômage partiel.

En fin d’après-midi, il visite un supermarché de la ville pour mettre en valeur ceux qui assurent les livraisons aux personnes âgées et vulnérables. Alors que tous les esprits sont tournés vers le 11 mai, cela permet à Emmanuel Macron de rappeler que le confinement est toujours en vigueur contre l’épidémie de coronavirus. Il sera toutefois attentif aux plans de déconfinement des ministres présentés ce matin et jeudi il en parlera aux professionnels de l’hôtellerie et de la restauration.



