Coronavirus : l’UE se met d’accord sur une riposte économique

Un consensus européen pour faire face à la crise économique désastreuse engendrée par le Covid-19 et les mesures de confinement. Après des semaines de négociations, les Vingt-Sept pays membres de l’Eurogroupe sont parvenus à un accord jeudi 9 avril au soir. Un soulagement pour le porte-parole du président de l’Eurogroupe. En réponse à cette crise, les chefs d’État et de gouvernement européens se sont entendus sur une enveloppe de 500 milliards d’euros disponible immédiatement.

L’Europe "à la hauteur"

Un plan exceptionnel basé sur trois leviers. Jusqu’à 240 milliards d’euros de prêts du fonds de secours de la zone euro, plus 200 milliards d’euros de fonds de garantie pour les entreprises, ainsi que 100 milliards d’euros pour soutenir le chômage partiel. Un terrain d’entente salué sur les réseaux sociaux par le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire : "L’Europe décide et se montre à la hauteur de la gravité de la crise", a-t-il indiqué. Les chefs d’État et de gouvernements devront encore prochainement valider ces propositions.

