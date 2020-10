Coronavirus : l’Irlande et le Pays de Galle se reconfinent

L’Irlande connaît un regain épidémique avec plus de 1 000 nouveaux cas enregistrés rien que lundi 9 octobre. Résultat, le pays se reconfine pour au moins six semaines à partir de mercredi 21 octobre minuit. Les restaurants seront fermés, tout comme les bars. Seule la vente à emporter sera autorisée. En revanche, contrairement à la première vague et au premier confinement, cette fois-ci, les écoles restent ouvertes et les activités sportives seront autorisées dans un rayon de cinq kilomètres autour du domicile.

Trois millions d’habitants concernés au Pays de Galle

Même situation pour le Pays de Galle. Dans cette partie du Royaume-Uni, 950 nouveaux cas ont été enregistrés dimanche, c’est un chiffre qui a doublé par rapport au début du mois. Le Premier ministre gallois appelle la population à "rester à la maison". Un confinement qui va durer deux semaines et qui devrait avoir lieu à partir de vendredi 18 heures. Les pubs, bars, restaurants et commerces non-essentiels seront fermés, en revanche les écoles primaires resteront ouvertes. Ce reconfinement va concerner trois millions d’habitants, explique la journaliste de France Télévisions, Anaïs Hanquet en plateau, mardi 20 octobre.

