Coronavirus : Lille, Saint-Étienne, Lyon et Grenoble en alerte maximale dès samedi

Le gouvernement a décidé de placer les métropoles de Lille (Nord), Lyon (Rhône), Saint-Étienne (Loire) et Grenoble (Isère) en zone d’alerte maximale, alors que l’épidémie de coronavirus est en pleine recrudescence. A Lyon, les réactions sont partagées. Sur la méthode, si le gouvernement précise qu’il y a eu concertation avec les élus locaux il n’en reste pas moins que la majorité écologiste réclamait à cor et à cri un statu quo et plus de pédagogie, mais avec 31% de malades de la Covid-19 dans les salles de réanimation des hôpitaux, Lyon métropole passera bien en état d’alerte maximale dès demain matin.

Renforcement des gestes barrières dans les restaurants

Avec à la clef la fermeture des bars, un nouveau coup dur pour ces derniers qui pouvaient jusqu’alors rester ouverts jusqu’à 22 heures. Renforcement aussi des gestes barrières dans les restaurants : on a évoqué pas plus de six personnes par tables, ou la conservation des fichiers clients en cas de foyers infectieux. Tout à l’heure, la préfecture doit revenir sur l’ensemble de ces mesures et revenir sur la problématique des jauges maximales, limitées à 1 000 personnes pour les rassemblements, explique le journaliste de France Télévisions, Étienne Prigent depuis Lyon.





