Coronavirus : l’Europe cherche à tout prix à se protéger pour éviter le reconfinement

Dans les aéroports allemands, des tests, aujourd’hui facultatifs, devraient devenir obligatoires dans les prochains jours. L’Allemagne veut imposer ces dépistages aux voyageurs revenant des zones à risques. Une liste de 130 pays classés rouge a déjà été établie par les autorités outre-Rhin. L’Autriche aussi durcit ses contrôles. Aux frontières, les files de véhicules s’allongent. Les voyageurs en provenance de 32 pays des Balkans ou d’Europe centrale sont placés sous haute surveillance : prise de température et tests obligatoires.

Quatorzaine imposée pour les voyageurs en provenance d’Espagne

Le week-end dernier, le Royaume-Uni a pris de court tout le monde en imposant immédiatement une quatorzaine aux passagers en provenance d’Espagne, provoquant la colère de Madrid. Et Boris Johnson pourrait même aller plus loin. "Nous continuerons cet été à prendre d’autres dispositions dès que cela sera nécessaire", a-t-il affirmé. Le Royaume-Uni dit regarder de très près la situation en Allemagne et en France.

