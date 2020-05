Coronavirus : les voyageurs en provenance du Royaume-Uni devront se mettre en quatorzaine à partir du 8 juin

Cette mesure a été prise en réaction à la décision du Royaume-Uni d'imposer une quatorzaine aux voyageurs arrivant de l'étranger.

Œil pour œil. Dans un communiqué publié vendredi 22 mai au soir, le ministère des Affaires étrangères a annoncé que les voyageurs en provenance du Royaume-Uni, "quelle que soit leur nationalité, [seraient] invités à effectuer une quatorzaine" lors de leur arrivée sur le territoire français à compter du 8 juin. Une décision prise en réaction à l'annonce par Londres d'une mesure similaire dans le cadre de la lutte contre la pandémie de nouveau coronavirus.

Par ailleurs, "les voyageurs arrivant, par voie aérienne uniquement, depuis l’Espagne", seront invités à compter du lundi 25 mai, à effectuer une quarantaine volontaire. Là encore, il s'agit de répondre à la mise en place par Madrid d'un système de quarantaine pour les voyageurs arrivant en Espagne par avion. "Cela vaut pour les voyageurs espagnols, français et de toute nationalité", précise le communiqué du Quai d'Orsay.

Quelques exceptions à la règle

Pour les voyageurs en provenance de l’extérieur de l’espace européen (c'est-à-dire de l'ensemble des pays du monde, à l'exception des Etats membres de l’Union européenne, du Royaume-Uni, d'Andorre, de l'Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de Norvège, de Saint-Marin, de Suisse et du Vatican) "le principe qui reste en place aujourd’hui, et jusqu’à nouvel ordre, c’est la fermeture des frontières et donc l'interdiction d’entrée".

Plusieurs exceptions à ce principe de quatorzaine sont prévues, notamment les personnes en transit vers un autre pays, le personnel de bords des avions, ou encore les conducteurs routiers.