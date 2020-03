Coronavirus : les supermarchés pris d'assaut

Une heure d'attente dans un supermarché lyonnais samedi 14 mars. Les clients font des stocks. Dans les rayons, pâtes, riz et papier toilette commencent à manquer. Sur le parking, des chariots et des coffres de voitures sont plein à craquer. Même affluence en région lilloise. Les clients redoutent une pénurie et se jettent sur les produits de première nécessité. "C'est plein, il y a énormément de gens. En période de pandémie, on peut se demander pourquoi il y a autant de gens dans les magasins", explique un client.

Pas de pénurie en vue

Tout s'est accéléré jeudi 12 mars après l'allocution d'Emmanuel Macron. Sur les réseaux sociaux, les internautes témoignent. Pourtant, il n'y a aucun risque de pénurie selon un spécialiste de la grande distribution. "Il y a largement assez de stock dans les entrepôts des distributeurs. Il y a des centaines d'entrepôts partout en France qui sont remplis de pâtes et de riz", précise Olivier Dauvers. Les enseignes confirment. L'une d'entre elles affirme pouvoir tenir au moins jusqu'à l'été.

