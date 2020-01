Coronavirus : les services de santé rassurants

Les trois patients infectés par le coronavirus ont tous un point commun : ils ont tous séjourné en Chine. Vingt-quatre heures après la révélation de ces trois cas, les services de santé se veulent rassurants comme à l’hôpital de Bichat (Paris) où un couple est toujours hospitalisé. "Les patients vont bien. Il y en a un qui a de la fièvre, l’autre n’a pas de fièvre mais ils vont très bien", a indiqué le professeur Yazdan Yazdanpanah, chef du service maladies infectieuses et tropicales.



Pas de mesures de réanimation

Et le professeur Jean-Christophe Lucet d’ajouter : "Il n’y a pas de forme de gravité qui nécessite par exemple d’avoir des mesures de réanimation ou de support pour la circulation ou la ventilation." Concernant les deux patients hospitalisés à Paris, l’un à 31 ans et sa compagne 30 ans, tous deux originaires de la région de Wuhan en Chine. Ils sont arrivés à Paris le 18 janvier dernier. Le troisième patient hospitalisé à Bordeaux est un homme de 48 ans originaire de Chine arrivé le 22 janvier. Il travaille dans le monde du vin et faisait des allers-retours réguliers. Il a été en contact avec une dizaine de personnes depuis son retour en France.