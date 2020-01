Coronavirus : les premiers ressortissants français évacués de Chine seront confinés dans un centre de vacances

Ils sont Français et Chinois. Ils font partie des rares à pouvoir quitter Wuhan (Chine) et à pouvoir entrer à l'aéroport. Ils passent les contrôles douaniers et sanitaires, surveillés par des employés en combinaison intégrale. C'est le début d'un périple, commencé quelques heures auparavant au consulat français de la ville chinoise. Emmenés dans des bus spécialement affrétés, ils sont 250, des couples et des familles. Ils n'ont le droit qu'à une seule valise et quelques provisions.

Un confinement de 14 jours

Certains ont le sentiment d'abandonner leurs proches. "J'ai l'impression de laisser tomber ceux qui doivent rester, que ce soient les Chinois ou certains Français", confie un homme. D'autres sont plus inquiets, ils n'ont qu'une hâte, quitter le pays et fuir la menace du coronavirus. Emmenés dans un avion officiel français, ils atterriront demain dans l'Hexagone, dans le Sud-Est, autour de Marseille (Bouches-du-Rhône), avant d'être conduits à Carry-le-Rouet, dans un centre de vacances. Ils y seront confinés pendant au moins 14 jours.

Le JT

Les autres sujets du JT