Coronavirus : les plaintes déposées contre les membres du gouvernement s'accumulent

L'épidémie de Covid-19 court depuis plusieurs mois déjà en France. La liste des plaintes déposées contre des membres du gouvernement est longue. Leur gestion de la crise sanitaire est remise en cause. "Il y a eu 71 plaintes depuis le début du confinement, c'est un record. Ces plaintes contre les ministres sont déposées devant la Cour de justice de la République", explique la journaliste Anne-Claire Poignard sur le plateau du 19/20.

Le président protégé par son immunité

La Cour de justice de la République est la juridiction qui a la compétence pour juger les membres du gouvernement pour des crimes et délits commis dans l'exercice de leur mandat. "Presque tous les ministres sont visés par des plaintes, par exemple le Premier ministre, Édouard Philippe, le ministre de la Santé, Olivier Véran, et sa prédécesseure, Agnès Buzyn, la garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur. Quatre plaintes ont été déposées contre Emmanuel Macron, mais le président de la République est protégé par son immunité pendant toute la durée de son mandat", précise la journaliste.

