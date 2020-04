Coronavirus : "Les personnes asymptomatiques, notamment les enfants, contribuent peu à la dynamique de l’épidémie", explique un épidémiologiste

Ce sont ceux qui montrent les premiers signes et les personnes malades qui véhiculent le plus le coronavirus, précise le Dr Pascal Crépey, épidémiologiste et enseignant-chercheur à l’École des hautes études en santé publique de Rennes.

Connaissance du coronavirus : "La science avance", affirme un chercheur de Rennes. (SEBASTIEN JARRY / MAXPPP)