VIDEO. Déconfinement : "Tout le monde ne rentrera pas à l'école au même moment", affirme Jean-Michel Blanquer

Lundi 13 avril au soir, Emmanuel Macron a évoqué un retour progressif des élèves dans les écoles à partir du 11 mai pour sortir du déconfinement. "Nous avons beaucoup à l’esprit les élèves en difficulté quand nous prenons les mesures que nous sommes en train de prendre, parce qu’il y a le sujet du coronavirus et il y a le sujet des inégalités sociales qui vont en s’accroissant parce que chaque enfant est renvoyé à son contexte familial ce qui creuse terriblement les inégalités. Il y a une priorité pour nous à avoir tous les élèves en difficulté mieux pris en charge", explique Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, et invité des « 4 Vérités » de France 2, mardi 14 avril.

"Quand on parle de retour progressif cela implique forcément que l’on n’aura pas les mêmes âges qui rentreront au même moment à l’école", précise Jean-Michel Blanquer qui ajoute plus tard : "Tout le monde ne rentrera pas au même moment, c’est déjà certain". Les programmes seront-ils allégés si le besoin s’en fait ressentir ? "Oui bien sûr", indique le ministre de l’Éducation.

Travail pédagogique "très personnalisé"

"La première étape est de nettoyer les locaux en particulier, on a un sujet avec les collectivités locales pour préparer cela ensemble. Ensuite il y a tout le travail pédagogique, puisque quand les enfants vont revenir, il faut que les professeurs aient pu préparer ce qui se passe pour chacun d’entre-eux. Ce qui se passera sera très personnalisé", assure Jean-Michel Blanquer.

Est-ce que tous les professeurs et tous les élèves disposeront de masques lorqu’ils auront la possibilité de rentrer à l’école le 11 mai prochain ? "C’est fort possible, cela fait partie des choses que l’on va définir au cours des deux prochaines semaines en lien avec les autorités sanitaires", indique le ministre de l’Éducation.

Comment faire respecter les consignes par les maternelles, comment leur faire garder un masque ? "C’est plus compliqué en maternelle. La seule réponse pour les plus petits, c’est évidemment des tout petits groupes et c’est vers cela que nous irons", précise Jean-Michel Blanquer.