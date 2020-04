Coronavirus : l'Union européenne redoute un confinement jusqu'à ce qu'un vaccin existe pour les personnes âgées

"Les enfants et les jeunes jouiront plus tôt de davantage de liberté de mouvement que les personnes âgées et celles avec des antécédents médicaux", estime la présidente de la Commission européenne dans un entretien au journal "Bild".

Une personne âgée ravitaillée à domicile pendant le confinement, le 29 mars à Nice (Alpes-Maritimes). (ARIE BOTBOL / HANS LUCAS)