Coronavirus : les pays européens adoptent de nouvelles restrictions

Le coronavirus circule activement en Angleterre. Dès mercredi 14 octobre, les salles de sport, les casinos et les pubs de la région de Liverpool vont de nouveau fermer. Pour les propriétaires de bars, c'est une catastrophe. Contrairement à la France, aucune aide financière n'est proposée. "On ne va sans doute pas s'en remettre. [...] Je suis déjà en train de chercher un autre travail, car il faut bien nourrir la famille", déplore Simon Ashdown, propriétaire d'un pub. Trois hôpitaux de campagne vont être réactivés.

Un couvre-feu en Belgique

La Belgique va plus loin avec un couvre-feu entre 1 heure et 6 heures du matin dès mardi 13 octobre, dans le Brabant wallon et la province belge de Luxembourg. En Allemagne, même si la progression du virus n'est pas aussi importante, les restaurants et les bars de Berlin devront fermer à 23 heures. En Italie, durement touchée au printemps, le port du masque est désormais permanent et obligatoire.

