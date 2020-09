Coronavirus : les parents contraints de garder leurs enfants et ne pouvant télétravailler seront placés en activité partielle

Ils pourront ainsi "bénéficier d'un revenu de remplacement dès le premier jour de leur arrêt de travail, et au plus tard jusqu'à la fin de la période d'isolement", précise le ministère des Solidarités et de la Santé.

L'école élémentaire Pierre et Marie Curie de Toulouse (Haute-Garonne) fermée en raison de cas de Covid-19, le 8 septembre 2020. (ARNAUD CHOCHON / HANS LUCAS / AFP)