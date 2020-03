Coronavirus : les municipales à l'heure de l'épidémie

C'était la grande interrogation qui pesait sur l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron, jeudi 12 mars. Les élections municipales auront bien lieu les 15 et 22 mars, malgré l'épidémie de Covid-19. Samedi soir, selon le dernier recensement annoncé par les autorités sanitaires, il y avait 4 500 cas de contamination et France. Alors, dans les mairies et les écoles du pays, on se prépare pour recevoir des millions de votants, dimanche.

Pas assez d'assesseurs dans les bureaux ?

Parmi les assesseurs les craintes de contamination existent. "Cela fait 30 ans que je suis chef de bureau de vote et pour la première fois de ma vie je me pose la question : vais-je venir demain matin ou vous lasser tomber à la dernière minute ? Je ne sais pas", explique un parisien lors d'une réunion, samedi. Alors la peur c'est que leur nombre ne soit pas suffisant pour le bon déroulé de la journée de vote.

