Coronavirus : les mesures chocs d'Emmanuel Macron

Face à la progression du coronavirus, le chef de l'État a annoncé un durcissement des mesures, jeudi 12 mars au soir, lors d'une déclaration solennelle. Emmanuel Macron souhaite notamment protéger les personnes les plus fragiles. "Je demande ce soir à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, à celles et ceux qui souffrent de maladie chronique ou de troubles respiratoires, aux personnes en situation de handicap, de rester autant que possible à leur domicile", a précisé le chef de l'État.

Au chapitre social, la trêve des expulsions locatives sera prolongée pour deux mois et un grand plan est annoncé pour aider les entreprises. "Tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et nos entreprises quoi qu'il en coute là aussi. Dès les jours à venir, un mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel sera mis en œuvre", a indiqué Emmanuel Macron. Enfin, le président de la République a confirmé que les municipales auraient bien lieu dimanche 15 mars.

