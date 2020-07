Coronavirus : les Mayennais se sentent stigmatisés

Dans tous les garages de la Mayenne, les ventes de ces autocollants explosent : de nombreux Mayennais souhaitent coller les logos d'autres départements sur leur plaque d'immatriculation pour partir en vacances sans être montrés du doigt. "J'ai des amis qui sont partis en vacances en Bretagne et leur voiture a été taguée", affirme un automobiliste mayennais. Les masques et les plaisanteries ne dissimulent pas toujours l'inquiétude ambiante. Depuis que la Mayenne a dépassé le seuil d'alerte fixé par les autorités pour faire face au coronavirus, de drôles de récits s'accumulent.

"On se sent comme des pestiférés"

À Laval, la préfecture, la fréquentation des terrasses a lourdement chuté. Habitants et professionnels affirment être victimes d'une campagne médiatique trop stigmatisante. "En Mayenne, on se sent un peu comme des pestiférés. On entend parler que de nous alors qu'il y a des clusters partout. Il faut arrêter", s'indigne une passante.