Coronavirus : les Jeux Olympiques sont reportés

Le stade olympique flambant neuf de Tokyo était prêt, il restera pourtant vide cet été. Les jeux olympiques et paralympiques 2020 sont reportés. L’information a été confirmée par le Premier ministre japonais mardi 24 mars. "J’ai proposé de les reporter d’environ un an et le président du comité national olympique a accepté à 100%", a expliqué Shinzo Abe. Une décision inédite en temps de paix, en réaction à la crise sanitaire du coronavirus.

Un entraînement compliqué en confinement

Ce report était inévitable selon certains sportifs français, comme Teddy Riner. "Le réel problème, ce n’est pas d’aller aux Jeux, mais d’éradiquer cette épidémie", a assuré le judoka. De son côté, jusqu’à l’annonce officielle, le perchiste Renaud Lavillenie continuait sa préparation dans son jardin, confinement oblige. Des séances en famille, loin d’être suffisantes pour préparer la compétition. La médaillée Melina Robert-Michon devra aussi patienter avant de participer à ses quatrièmes JO.

