Coronavirus : les hôpitaux débordés

S.Soubane, C. Ricco

S.Soubane, C. Ricco France 3 France Télévisions

Ils se retrouvent dans une situation d’urgence et les réponses apportées semblent parfois trop limitées. Les hôpitaux font face à un afflux important de personnes ayant contracté le coronavirus. Malheureusement, les places en réanimation vont commencer à manquer. Pour tenter de libérer de l’espace et soulager les soignants, certaines interventions médicales jugées moins urgentes vont être reportées.

Un personnel soignant épuisé

Les soignants doivent faire face à des charges de travail impressionnantes. Les patients se multiplient et les spécialistes de santé craignent de ne pas être assez bien équipés face à une seconde vague qui pourrait s’avérer plus grave que la première. Pour tenter de prendre en soin tout le monde, le personnel soignant fait appel à des étudiants en médecine mais aussi à des bénévoles, des retraités et pourrait commencer à puiser dans la réserve sanitaire.