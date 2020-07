Coronavirus : les gares bientôt équipées en caméras thermiques ?

Les passagers passent quelques secondes devant cette machine pour mesurer sa température, puis sont avertis lorsque celle-ci dépasse les 38°C. Cette nouvelle mesure testée gare de Lyon, à Paris, est une bonne idée selon les voyageurs. L’un d’eux témoigne : "Cela détecte au moins un syndrome alors ça permet de réduire les personnes qui peuvent contaminer d’autres personnes". Rien n’oblige les passagers à passer par cette borne et même si un voyageur a de la fièvre, il pourra tout de même monter dans le train.

Une simple expérimentation

Pour l’instant, cette prise de température n’est qu’une expérimentation. Pierre Matuchet, directeur des opérations TGV explique : "Demain, dans le cadre d’une nouvelle pandémie, ce que nous ferons d’un client qui a plus de fièvre, ce n’est pas à nous de le décider, c’est au législateur. Aujourd’hui on valide qu’on sera prêt, on essaie un moyen innovant et fiable pour être prêt à répondre à la demande du gouvernement dans le cadre d’une nouvelle pandémie".