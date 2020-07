Coronavirus : prise de température en vue pour voyager en train

Quatre secondes pour vérifier sa température sans contact. Les passagers volontaires expérimentent des nouvelles bornes un peu spéciales. Des bornes santé dotées d’une caméra thermique mise à disposition par la SNCF. "Tous nos clients vont recevoir un SMS qui va leur proposer de prendre leur température avant de rentrer dans le train. Si leur température est supérieure à 38,5°C, nos agents d’embarquement qui sont derrière vont avoir une petite lumière qui va s’afficher sur leur téléphone et on va alors voir le client, vérifier qu’il a un masque, s’il n’en a pas lui proposer un masque, lui donner du gel hydroalcoolique et le client peu continuer", indique Pierre Matichet, directeur des opérations TGV.

Port du masque obligatoire

En effet, il n’y a aucune interdiction de voyager même en cas de température trop élevée. À bord, les mesures sanitaires restent les mêmes, seul le masque est obligatoire et concrètement, rien ne distancie les passagers. Après la gare de Lyon, le dispositif sera étendu à partir du 5 août dans deux autres gares de Paris : la gare de l’Est et la gare Montparnasse.