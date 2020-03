Coronavirus : les Français s'adaptent aux restrictions

"La France s'apprête à vivre des semaines très particulières, une France qui pourrait se mettre à l'arrêt dès aujourd'hui" à cause du Covid-19, indique lundi matin la journaliste de France Télévisions Julie Poirier depuis la gare Montparnasse à Paris. L'inquiétude est palpable pour ceux qui n'ont d'autre choix lundi 16 mars, que de prendre les transports en commun. Une dame qui attend à un arrêt de bus est "très inquiète de prendre les transports en commun".

Obligée d'aller travailler

Elle ajoute : "On ne sait pas à côté de qui on va tomber, on ne sait pas comment ça va se passer, des gens qui vont se coller un peu trop de nous... [...] Pas le choix, on est bien obligé d'aller travailler, je travaille à l'hôpital Cochin, je suis obligée d'y aller". Pour la garde de ses enfants, cette Parisienne affirme qu'elle ne peut pas compter sur les grands-parents. 12 millions d'enfants ne sont pas à l'école, en raison des mesures de restrictions pour freiner l'épidémie de coronavirus.

Le JT

Les autres sujets du JT