Coronavirus : les Français aux fourneaux

Moins d'activité sportive, frigo et placards à disposition... Les raisons sont multiples pour expliquer une éventuelle prise de poids des Français pendant le confinement. Et ces derniers profitent de l'isolement sanitaire pour cuisiner des gâteaux, des cakes, des bouillons... Sur les réseaux sociaux, on trouve de plus en plus de recettes. Parmi celles-ci, il y a celles des grands chefs, qui partagent leurs conseils. Une profusion qui explique en partie une prise de poids globale chez les Français : selon un sondage Ifop, 57% des Français auraient grossi pendant le confinement, pour une prise moyenne de 2,5 kg.

"On ne se savait pas trop quoi faire de nos journées"

"J'avoue qu'au début du confinement, on avait tendance à aller n'importe quand dans la cuisine pour grignoter quelque chose, on ne se savait pas trop quoi faire de nos journées", confie Jocelyne Simon, une mère de famille dans l'Oise. "On s'est rendu compte que l'on avait tendance à prendre un petit peu de poids."La nourriture semble être devenue le meilleur ami des Français pendant le confinement. "Elle a sûrement pris une importance particulière, sans doute de réconfort", explique Monique Romon, médecine nutritionniste.

