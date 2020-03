Coronavirus : les Etats-Unis, pays le plus touché par l'épidémie

Houston, La Nouvelle Orléans, New York... Les rues de plusieurs grandes villes américaines sont complètement désertes, leurs populations étant confinées à cause de l'épidémie du nouveau coronavirus qui frappe le pays. Les Etats-Unis sont désormais le pays le plus touché au monde par le Covid-19, avec 83 000 cas de contaminations recensés vendredi 27 mars 2020.

L'Etat de New York en première ligne

L'Etat de New York, épicentre de l'épidémie, est durement touché. Il concentre en effet près de la moitié des cas dans le pays. En 24 heures, près de 100 personnes sont décédées. Dans le quartier du Queens, les habitants forment de longues files d'attente devant les centres de tests et les services d'urgence sont surchargés. Face à l'urgence sanitaire, la Garde nationale a été appelée en renfort. Ces militaires ont notamment transformé un Palais des congrès en hôpital militaire pour accueillir des patients atteints du Covid-19. Autre conséquence du virus : l'économie américaine est à l'arrêt. Plus de trois millions de personnes se sont retrouvées au chômage en une semaine. Du jamais-vu.

